“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: come rovinare un annuncio felice…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 26 luglio su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 22 al 26 luglio

La gravidanza di Vanessa (Jeannine Gaspár) procederebbe senza problemi, se non fosse per i continui battibecchi tra la sua partner Carolin (Katrin Anne Heß) e l’ex fidanzato - nonché padre del nascituro - Max (Stefan Hartmann). Sono gelosi l’una dell’altro, e nemmeno a torto. Ma Vanessa vive piuttosto male questi conflitti e non riesce a comportarsi in maniera naturale con Max per paura che lui si possa fare idee sbagliate sul fatto che possano tornare insieme. Nel frattempo viene organizzata una festa per comunicare a parenti e amici l’esito dell’ecografia che rivelerà a tutti il sesso del bebè in arrivo. La gioia è davvero grande quando una cascata di coriandoli azzurri annuncia che si tratta di un maschietto. Ma anche in questa occasione di enorme felicità per tutti quanti, Max e Carolin non perdono l’occasione per continuare a stuzzicarsi, causando così l’ira di Vanessa.