“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: come si cambia…

08 Novembre 2019 | 14:15 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 9 al 15 novembre

Christoph (Dieter Bach) è reduce con Eva (Uta Kargel), di cui è innamorato, da una sconvolgente esperienza che li ha visti fianco a fianco per giorni: aver lottato per la sopravvivenza dopo essere precipitati con un aereo sulle vette dei Carpazi. Ora sono di ritorno al Fürstenhof, sani e salvi, ma ciascuno con le sue cicatrici nascoste. E se Eva soffre di improvvisi e violenti attacchi di panico, Christoph invece sembra completamente cambiato. Non è più lo spietato imprenditore, privo di scrupoli e disposto a tutto pur di raggiungere i propri scopi. Lo scopre con disappunto Annabelle (Jenny Löfller) quando il padre si rifiuta di darle manforte nel suo ricatto ai danni di Werner (Dirk Galuba). Ne è invece piacevolmente sorpresa l’altra figlia. E così Denise (Helen Barke) resta incantata e anche un po’ stupita ad ascoltare il padre che suona il pianoforte, dopo che lui stesso le ha assicurato di essere un uomo nuovo e di voler agire soltanto correttamente d’ora in poi. Inoltre il mondo degli affari sembra non interessarlo più. Ma sarà davvero cambiato? D’altronde, come si dice, il lupo perde il pelo ma non il vizio...

Ultimi attimi di felicità

In attesa che il giudice si pronunci sull’affido di Luna, ora che la verità sulle sue origini è venuta a galla, Michael (Erich Altenkopf) e Natascha (Melanie Wiegmann) si godono gli ultimi giorni con la loro bambina. Sanno di avere poche chance di rimanere genitori affidatari, soprattutto dopo che Paul (Sandro Kirtzel) ha espresso la volontà di prendersi cura della figlia appena ritrovata. E la scelta del giudice, alla fine, cadrà proprio su di lui.