“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Constanze non sopporta il sorriso di Maja

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 ottobre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 22 al 28 ottobre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Tutto adesso sembra andare per il meglio tra Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber), non soltanto gli affari di cuore. Il guardaboschi riesce a suscitare l’interesse dell’attore Dexter Torrence (Andreas Beckett) riguardo al bioparco che intende realizzare nei pressi del Fürstenhof. La stella del set si lascia contagiare dall’entusiasmo del giovane e gli rivela di essere intenzionato a investire una notevole somma di denaro nella realizzazione di questo parco. Constanze (Sophia Schiller) ascolta la loro conversazione e mastica amaro: non solo non è riuscita ad avere Florian, che è perdutamente innamorato di Maja, ma non ce la fa nemmeno a conquistare Dexter. Insomma, non può sopportare di dover assistere ai continui trionfi di sua sorella… E l’occasione per vendicarsi di Florian e Maja non tarda a presentarsi: Constanze nota uno strano insetto sulla spalla della sorella e lo cattura. Le basta una breve ricerca per scoprire che si tratta di una rarissima specie di coleottero, super protetta. La giovane avvisa l’Ufficio di Tutela Ambientale che il coleottero è stato avvistato nell’area in cui deve sorgere un bioparco e così il progetto viene immediatamente bloccato dalle autorità.

André è un ladro?

Per il loro anniversario di nozze, Alfons (Sepp Schauer) ha comprato a Hildegard (Antje Hagen) una bellissima collana. Durante un piccolo incidente nel bosco, però, il gioiello sparisce dalla tasca del concierge. Quando André (Joachim Lätsch) viene sorpreso con in mano il sacchettino che conteneva la collana, tutti i sospetti si concentrano su di lui. Lo chef respinge le accuse e dice di aver trovato il portagioie per terra, vuoto. Sarà davvero lui il ladro?