“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Constanze si dichiara sconfitta. Ma Josie…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 marzo su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.55)







Le anticipazioni della settimana dal 18 al 22 marzo

Sono giorni di sorprese per il pubblico di Tempesta d’amore. La prima novità è arrivata inattesa. La soap ha cambiato orario e ora va in onda dal lunedì al venerdì alle 9.55. Seconda novità: una svolta nel rapporto tra Constanze (Sophia Schiller) e Paul (Sandro Kirtzel). Constanze ha fatto di tutto per tenere legato a sé Paul, e ci sono stati momenti in cui ha creduto di averlo conquistato. Eppure, pur contando su una bellezza prorompente e un carattere molto determinato, non è mai riuscita a eliminare dal suo cuore colei che, in fondo, è sempre stata il suo vero amore: Josie (Lena Conzendorf). Così confessa a Paul tutte le sue macchinazioni e lo lascia libero di vivere la sua storia d’amore con Josie. Lei andrà a lavorare a Londra… Con le lacrime agli occhi, poi, l’avvocata dice a Josie che Paul, quando stava con lei, non le è mai stato infedele. È solo a causa di un intrigo ordito da Constanze se Josie ha creduto che l’uomo dei suoi sogni l’avesse tradita. Josie è colpita e ringrazia Constanze. Ma le dice anche che ormai è tardi: lei adesso sta assieme a Leon (Carl Bruchhäuser) ed è felice con lui.

Convivenza difficile

Non si sono mai davvero piaciuti Leon (Carl Bruchhäuser) e Paul (Sandro Kirtzel). Come avrebbero potuto? Sono entrambi innamorati della stessa ragazza, Josie (Lena Conzendorf)… Lei per il momento ha scelto Leon, ma la novità è che, dopo le rivelazioni di Constanze, ora anche Paul è libero. Si rimetterà in gioco? Intanto, per una serie di coincidenze, i due rivali si ritrovano a essere coinquilini: riuscirà questa loro convivenza forzata?