“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Constanze vuole difendere Ariane

Che cosa può spingere una rampante avvocata come Constanze (Sophia Schiller) a lanciarsi nella difesa di un “personaggio” come Ariane (Viola Wedekind)? La dark lady è in un mare di guai: Robert (Lorenzo Patanè), che già l’aveva piantata in asso all’altare, viene a scoprire che la donna ha solo finto di essere incinta. A smascherarla è Christoph (Dieter Bach) proprio prima che lei e Robert si rechino in Comune per il riconoscimento di paternità. È stato Erik (Sven Waasner) a tradirla, dopo avere scoperto che lei gli ha mentito e che non lo ama affatto. Insomma, Ariane è rimasta sola, abbandonata da tutti. Sebbene ancora non lo sappia, però, sta per trovare un’alleata proprio in Constanze (Sophia Schiller). La giovane Von Thalheim, infatti, ha appena ricevuto una proposta di assunzione da parte di un prestigioso studio legale, al quale però deve dimostrare di avere tra le mani un importante caso penale. A quel punto la combattiva ragazza ha un’illuminazione: difenderà, appunto, Ariane, proprietaria di uno dei più noti hotel della Germania, dall’accusa di tentato omicidio dell’ex marito Karl (il quale peraltro si rifiuta di testimoniare contro di lei). Riuscirà Ariane a farla franca grazie a Constanze?

Colpo di fulmine

Dopo l’amore non corrisposto per Shirin (Merve Çakir) e il finto fidanzamento con Josie (Lena Conzendorf) per ingannare Constanze (Sophia Schiller) e Paul (Sandro Kirtzel), per Gerry (Johannes Huth) potrebbe essere il momento di un amore vero. Da poco è arrivata al Fürstenhof una cliente, Merle (Michaela Weingartner) che sembra gradire così tanto la sua compagnia che i due diventano inseparabili. Mentre Shirin, alla fine, si scopre gelosa.