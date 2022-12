“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Cornelia cerca ancora di smascherare Ariane

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 17 dicembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 10 al 17 dicembre

La povera Cornelia (Deborah Müller) è uno dei personaggi più tragici di Tempesta d’amore, condannata com’è a stare lontana da Robert (Lorenzo Patanè), l’uomo che ama profondamente, perché quell’inarrivabile intrigante di Ariane (Viola Wedekind) ha fatto credere loro di essere entrambi figli di Werner (Dirk Galuba), e due fratelli ovviamente non possono stare insieme. Non solo, Ariane è riuscita anche a sedurre Robert! Sia chiaro: lui non la ama, ma è comunque affascinato da lei; in più, lasciarsi andare lo aiuta anche a reprimere i sentimenti che ancora prova per Cornelia. Cornelia ha sempre nutrito dubbi sul fatto di essere davvero sorella di Robert, ma ora, complice il test del dna manipolato da Ariane, a questo si è rassegnata. Non si è rassegnata, invece, a vedere Robert cadere nella rete di Ariane. In fondo Erik (Sven Waasner) ha già rivelato le vere mire della dark lady: farsi sposare da Robert per impadronirsi delle sue quote e dunque del Fürstenhof. Erik però ha ritrattato tutto… Cornelia ora è riuscita a convincere Werner (che ormai la considera una figlia a tutti gli effetti) a indagare e costringere Erik a smascherare una volta per tutte Ariane. Ma Ariane è sempre un passo avanti.

Le scappatelle di Max

Max (Stefan Hartmann) e Vanessa (Jeannine Gaspár) litigano perché lui non vuole figli e si prendono una pausa di riflessione. Invece di riflettere, però, Max si lascia sedurre da una bionda cliente, Elsa (Anna Ewelina, 37 anni). Gerry (Johannes Huth) lo scopre e lo affronta: Vanessa li sorprende mentre discutono e rischia di venire a sapere della scappatella. Max, però, le confessa che la ama e che farà di tutto per superare le loro divisioni. Poi la bacia. Scampato pericolo! Forse…