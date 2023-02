“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Cornelia è sempre più confusa

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 al 10 febbraio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Il destino di Cornelia (Deborah Müller) sembra destinato a diventare sempre più tragico. Tornata al Fürstenhof dopo aver fatto visita al figlio, ritrova Robert (Lorenzo Patanè) ed è come se non fosse passato neanche un giorno da quando stavano insieme ed erano felici. Quando, insomma, ancora non si sapeva che fossero fratellastri, scoperta che avrebbe messo forzatamente fine alla loro relazione… Se solo sapessero che è una menzogna orchestrata da Ariane (Viola Wedekind)! Comunque quell’amore che li univa ha il sopravvento per un momento e i due finiscono per baciarsi al riparo da occhi indiscreti. Ma è solo un momento, appunto: Robert dice a Cornelia che riavere la loro vita è impossibile e la lascia sola e disperata. Cornelia dunque va al Café Liebling ad affogare nell’alcol la sua disperazione. Qui la trova Erik (Sven Waasner) e, rendendosi conto che è ubriaca, la riaccompagna a casa Sonnbichler. Tra loro si stabilisce una certa intesa: Erik riesce perfino a farla ridere. Dall’intesa all’intimità il passo è breve e, complice il vino di cui Cornelia ha abusato, i due finiscono per baciarsi sul divano. Ma subito dopo Cornelia ritorna in sé e invita Erik con fermezza, dandogli perfino del lei, ad andarsene e a lasciarla sola.

Che complicazione

Non è una novità per Christoph (Dieter Bach) trovarsi in situazioni intricate al limite della legalità. Ma quando si ha a che fare con una nemica come Ariane (Viola Wedekind) ogni mezzo è lecito. Almeno così la pensa l’albergatore, che incalza Karl (Stephan Käfer) affinché chiuda l’affare delle quote del Fürstenhof. Nel bel mezzo di questa vicenda, Saalfeld scopre che Josie (Lena Conzendorf) è figlia di Erik (Sven Waasner) e pensa si tratti di un’ulteriore complicazione.