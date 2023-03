“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Cornelia scatena la gelosia di Robert

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 al 10 marzo su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 4 al 10 marzo

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Robert (Lorenzo Patanè) si sarebbe aspettato di tutto da Cornelia (Deborah Müller), tranne che si innamorasse di Erik Vogt (Sven Waasner), che mal sopporta e con il quale deve lavorare gomito a gomito. Eppure Robert dovrebbe essere contento, perché è stato lui che più volte ha spinto Cornelia a rifarsi una vita, così da dimenticare la loro storia d’amore “proibita”. I due, infatti, sono convinti di essere entrambi figli di Werner (Dirk Galuba), seppur di madri diverse: fratellastri, in pratica. Pur amandosi moltissimo, la loro relazione andava troncata. Robert dunque si è messo con Ariane (Viola Wedekind), che ha fatto di tutto per sedurlo, ma lui ignora che è stata proprio lei ad aver manipolato le analisi del Dna per fargli credere che Cornelia fosse sua sorella, così da separarli per sempre. Cornelia, invece, dopo settimane di disperazione per la perdita di Robert, ha trovato in Erik un compagno amorevole, seducente e divertente e sta finalmente uscendo dal tunnel della depressione. Peccato che adesso Robert cominci ad avere dubbi sulla propria relazione con Ariane e si senta decisamente geloso del rapporto tra Cornelia e l’odiato Erik, che non perde occasione per trattare male sul posto di lavoro.

Attenti a Nico!

Dopo aver convinto i rispettivi (e recalcitranti) fidanzati a partecipare a un corso di sopravvivenza, Vanessa (Jeannine Gàspar) e Rosalie (Natalie Alison) scoprono che li guiderà una splendida ragazza! Il nome Nico, infatti, non indica un maschio: è il diminutivo di Nicolette (Patricia Ivanauskas), una vera leader in questo campo. Max (Stefan Hartmann) e Michael (Erich Altenkopf) partono felici, lasciando le fidanzate a preoccuparsi che Nicolette possa sedurli.