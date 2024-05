“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: diamo il benvenuto a due nuovi ingressi

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 al 31 maggio su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 27 al 31 maggio

È appena calato il sipario sull’ultima stagione della soap che già i nuovi protagonisti si affacciano prepotentemente alla ribalta. Eleni (Dorothée Neff), rampolla dei coniugi Schwarzbach, ha già esordito da qualche settimana, ma al momento si trova in coma in ospedale dopo una brutta caduta dalle scale. Ed è qui che entra in gioco il giovane medico Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) che arriva all’ospedale di Bad Tölz, dove è ricoverata la ragazza, come specializzando in chirurgia. Ma sapete di chi si tratta? Niente di meno che del figlio di Laura e Alexander, la coppia protagonista della prima stagione di Tempesta, e in ospedale incontra Valentina (Aylin Ravanyar). La ragazza, quando scopre che il cugino è anche neurologo, non perde tempo e gli parla subito del caso di Eleni. Nel frattempo al Fürstenhof fa la sua comparsa anche il fratello Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) fratello di Eleni, che in ospedale rimane affascinato da Valentina. E non è tutto: pure Leander si sta appassionando al caso di Eleni: ne studia la cartella clinica, sta al suo capezzale e le parla. E, improvvisamente, proprio mentre lui le è accanto, la ragazza apre gli occhi.

Annuncio a sorpresa

È stato uno shock per i rispettivi fidanzati, ma Vanessa (Jeannine Gaspár) e Carolin (Katrin Anne Heß) hanno seguito il loro cuore e hanno deciso di stare insieme. Sono un po’ imbarazzate in pubblico, sebbene tutti abbiano accettato la loro unione. È soprattutto Vanessa a stare un po’ sulle sue. Finché a una festa un uomo molesta con insistenza Carolin. Allora lei interviene, la bacia davanti a tutti e annuncia che Carolin è la sua ragazza.