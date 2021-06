“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: due “eredi” sconosciuti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 25 giugno su Rete 4 (sab. ore 19.50 e da dom. a ven. ore 19.35) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 19 al 25 giugno

Proprietari da generazioni del Fürstenhof, i Saalfeld hanno un albero genealogico estremamente ramificato, come ben sa chi segue Tempesta d’amore fin dall’inizio. Non è improbabile dunque che, a intervalli più o meno regolari, spunti a sorpresa qualche nuovo componente della famiglia di albergatori. Questa volta è Maja (Christina Arends) che casualmente trova nascosta in cantina una vecchia lettera in cui il capostipite del “casato”, Ludwig Saalfeld, lasciava in eredità a una certa Gerda Bergmüller parte del terreno boschivo che circonda l’hotel. Werner (Dirk Galuba) decide di stracciare il documento, temendo che qualcuno si presenti un domani ad accampare diritti. Si scopre intanto che Gerda è la defunta nonna di Erik (Sven Waasner) e Florian (Arne Löber), che aveva avuto un figlio illegittimo con il vecchio Ludwig. In disaccordo con il padre, però, Robert (Lorenzo Patanè) ricompone il testamento e convince, non senza fatica, il babbo e gli altri soci a girare la proprietà del bosco ai due fratelli Vogt, che non potrebbero più far valere legalmente il documento, in quanto troppo “datato”. In fondo, anche se con un altro cognome, sono due Saalfeld anche loro.

Liberi da Ariane! Forse…

Per convincere Selina (Katja Rosin) della malafede di Ariane (Viola Wedekind) ci vuole un’evidenza inconfutabile. Quando finalmente la donna tocca con mano che l’amica le sta mentendo, capisce che l’ha ingannata per mesi e si precipita da Christoph (Dieter Bach). Abbracciandolo ammette che lui ha sempre avuto ragione su Ariane. Ora Selina e Christoph sono liberi di amarsi, senza più la dark lady a mettere zizzania tra loro. Ma Ariane che farà?