“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: due fratelli divisi (anche) da un bosco

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 al 13 agosto su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 7 al 13 agosto

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Uno idealista e onesto, l’altro avido e senza scrupoli, Florian (Arne Löber) e Erik (Sven Waasner) sono due fratelli che hanno davvero poco in comune. A parte l’avere ereditato una grossa porzione del bosco che circonda il magnifico Fürstenhof. Anche in riferimento a questa proprietà, però, hanno idee assai differenti su che cosa farne. Florian vorrebbe rimboschire ancora di più la sua parte e con l’aiuto di Maja (Christina Arends) intende coinvolgere la popolazione di Bichlheim. Erik, invece, dopo aver scoperto una fonte d’acqua termale nell’area di sua proprietà, sta progettando di costruire un hotel con centro benessere incluso. Parlando con Florian, Cornelia (Deborah Müller) gli parla dell’idea di Erik pensando che già ne sia al corrente; il giovane guardiaboschi invece è all’oscuro di tutto, s’infuria e affronta il fratello minacciandolo di far saltare il suo intero progetto, perché, a suo parere, metterebbe a rischio l’equilibrio ecologico del bosco. E, comunque, se lui non darà la sua autorizzazione, Erik non potrà costruire nulla, visto che la strada d’accesso all’hotel dovrebbe passare proprio attraverso la porzione di bosco di proprietà di Florian. Chi la spunterà?

Un futuro a rischio

Amelie (Julia Gruber) ha scoperto di avere vinto settecentomila euro alla lotteria, ma quando vuole mostrare il biglietto vincente a Vanessa (Jeannine Gaspár), scopre che, per una serie di sfortunati eventi, il suo portafogli è finito prima in acqua e poi nel forno di Alfons (Sepp Schauer) per essere asciugato. Tutto sembra perduto… Ma alla fine il biglietto rispunta fuori e il futuro di Amelie cambia per sempre.