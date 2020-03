“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: due fratelli e un segreto

27 Marzo 2020 | 14:10 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 30 marzo al 3 aprile

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"



Linda (Julia Grimpe) e Christoph (Dieter Bach) mettono da parte i loro litigi e si coalizzano per cercare di scoprire la verità sul misterioso giovane che sembra somigliare come una goccia d’acqua a Boris (Florian Frowein). Incaricano un investigatore e questi raccoglie informazioni che li fanno impallidire: il giovane si chiama Tim (sempre Florian Frowein), è nato nel 1991 in Thailandia ed è stato cresciuto da una coppia tedesca, i coniugi Degen, morti quando lui aveva 14 anni. Cresciuto in un orfanotrofio, è entrato nell’esercito. Soprattutto Tim è nato nello stesso luogo e nello stesso anno di Boris… Christoph, sconvolto, ricorda che Xenia era sola quando partorì il bambino e venne aiutata da una domestica, ma svenne durante il parto. Al suo risveglio aveva tra le braccia Boris e la domestica era sparita, ma qualche giorno dopo Christoph ricevette una foto di un neonato identico a Boris e una richiesta di riscatto. Andò all’appuntamento col denaro, ma non si presentò nessuno. Così pensò a una truffa. Invece il gemello c’era davvero e per motivi sconosciuti la domestica aveva deciso di “cederlo” ai Degen.

Una suocera ficcanaso

Jessica (Isabell Ege) sta facendo davvero di tutto per compiacere la madre di Henry (Patrick Dollmann), ma lei, Marianne (Bettina Redlich), è convinta che l’estetista sia solo una cacciatrice di dote. La convinzione si rinforza quando scopre che Jessica è madre di una bambina. Così la donna, che con la sua invadenza in passato ha rovinato più di una relazione del figlio, si mette a frequentare il centro estetico di Jessica per saperne di più su di lei.