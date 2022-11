“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: due ragazze già sognano Paul

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 18 novembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 12 al 18 novembre

Il ritorno inaspettato al Fürstenhof di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) sta già avendo una serie di effetti a catena. Soprattutto a carattere sentimentale, va detto, ma non solo. La stima di cui l’ex preparatore atletico ha sempre goduto, infatti, fa sì che Christoph (Dieter Bach) gli proponga il posto di nuovo direttore amministrativo. Paul è molto lusingato, anche perché Christoph insiste che la sua conoscenza dell’hotel ne fa il candidato ideale. Alla fine, però, il posto andrà a Erik (Sven Waasner) per le pressioni di Ariane (Viola Wedekind), ma Paul ha altro a cui pensare. Se a sua insaputa Josie (Lena Conzendorf) si è già presa una bella cotta per lui (mentre le dava un passaggio in moto l’aspirante cuoca era in estasi), Paul appena giunto in albergo cattura le attenzioni di un’altra fanciulla, ben più seducente e determinata della piccola Josie: Constanze (Sophia Schiller). L’intraprendente rossa, affascinata alla vista dell’atletico giovane che fa stretching, rivela di risiedere in albergo e senza troppi preamboli lo invita a bere qualcosa con lei. Josie li vede da lontano e teme proprio che non riuscirà ad avere la meglio con una rivale tanto più sexy di lei.

Erik “pigliatutto”

Momento d’oro per Erik (Sven Waasner). Dopo aver ricattato Ariane, si ritrova nominato direttore amministrativo del Fürstenhof. In più, riesce a guadagnare dai successi sportivi di Gerry (Johannes Huth) e ha ricucito con Florian (Arne Löber) archiviando le incomprensioni del passato. Tanto che il fratello, per sancire la ritrovata armonia, gli chiede di fargli da testimone al suo imminente matrimonio con Maja (Christina Arends).