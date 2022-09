“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: e adesso dobbiamo subito dirci addio!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 16 settembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 10 al 16 settembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Ancora una volta i subdoli intrighi di Ariane (Viola Wedekind) vanno a buon fine. Per lei, naturalmente. Che cosa potrebbe esserci di più ignobile che far credere a due innamorati di essere legati da una parentela di sangue di cui erano all’oscuro? Una parentela che rende il loro rapporto incestuoso, quindi impossibile. Ariane ha fatto in modo che i campioni per l’analisi del dna appartenessero entrambi a Robert (Lorenzo Patanè), anche quello nella busta col nome di Cornelia (Deborah Müller), così l’esito dell’esame è evidente: se il dna è identico, Robert e Cornelia sono fratello e sorella! I due sono sotto choc, così come lo è Werner (Dirk Galuba) che giura e spergiura che la madre di Cornelia (con cui aveva avuto una relazione) gli aveva assicurato che la bambina di cui era in attesa non fosse sua. Robert è indignato col padre, di cui si conferma il passato di impenitente dongiovanni, e si ritrova a dover gestire la terribile notizia con Cornelia, devastata e in lacrime. Col cuore a pezzi, Robert è costretto a chiudere la relazione che avrebbe dovuto concludersi con un matrimonio. E a distanza Ariane, soddisfatta, gongola.

La storia infinita

Sono 12 anni (chi segue Tempesta d’amore fin dall’inizio lo sa) che tra il fascinoso dottor Michael (Erich Altenkopf) e la seducente e imprevedibile Rosalie (Natalie Alison) c’è un rapporto di continui tira e molla, compreso un matrimonio saltato all’ultimo minuto. Il fatto è che sono focosi e irresistibilmente attratti l’uno dall’altra. Ora Rosalie vorrebbe che Michael la perdonasse per essere andata a Parigi con Christoph (Dieter Bach), ma lui ancora non se la sente.