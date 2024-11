“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: e all’improvviso arriva Arthur

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'11 al 15 novembre su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'11 al 15 novembre

Le cicogne, si sa, talvolta sono proprio imprevedibili. Ecco dunque Vanessa (Jeannine Gaspár) che si ritrova ad avere le contrazioni prima del tempo, mentre è nelle scuderie con Carolin (Katrin Anne Hess), che chiama subito una navetta del Fürstenhof. Sopraggiunge, agitatissimo, il neo assunto autista Julian (Tim Borys) a bordo di un furgoncino. Nella fretta, però, il giovane ha preso un’automezzo in riparazione che, infatti, resta quasi subito in panne. Il telefono non ha campo e Julian deve correre a piedi a chiamare aiuto. Fortunatamente incrocia Leander (Marcel Zuschlag), che lo spedisce a chiamare un’ambulanza mentre lui si precipita da Vanessa. Il bambino purtroppo è podalico; il giovane medico, tuttavia, riesce a girarlo e a farlo nascere in modo perfetto. Il piccolo Arthur, dunque, è ora tra le braccia di Vanessa e di Carolin, le sue amorevoli mamme.