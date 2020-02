“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: è arrivata Linda, una dolce rubacuori – Dal 15 al 21 febbraio 2020

14 Febbraio 2020 | 14:00 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 15 al 21 febbraio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"



Dopo una sequenza di eventi drammatici, finalmente a Tempesta d’amore pare intravvedersi uno spiraglio di luce, un po’ di positività. Di chi è il merito? Di un nuovo personaggio, a cui diamo il benvenuto. Si tratta di Linda (Julia Grimpe), figura destinata a diventare determinante nel cast della soap tedesca. Bionda, graziosa, Linda è la sorella di Christoph (Dieter Bach). L’albergatore non ha ripreso conoscenza dopo essere stato investito da Valentina (Paulina Hobratschk) e così sua figlia Denise (Helen Barke) ha implorato la zia di aiutarla a salvargli la vita.



L’unica speranza che Christoph possa uscire dal coma e possa tornare a un’esistenza normale è legata a un’operazione molto delicata e rischiosissima. L’alternativa? Passare il resto della vita in stato vegetativo. Chi si oppone fortemente all’intervento è Annabelle (Jenny Löffler), perché ha tutto da temere dal risveglio di suo “padre”. Questi, infatti, ha scoperto che lei non è la sua vera figlia. Inoltre Annabelle gli ha fatto credere per mesi che fosse Denise a non avere con lui legami di sangue. Boris (Florian Frowein), invece, è favorevole a tentare la carta dell’intervento. Ora, sebbene Linda e Christoph non si parlino da anni, la sorella si precipita in ospedale. Questo non significa che abbia intenzione di riallacciare i rapporti con lui: se non si parlano una ragione c’è.

A quanto pare, condividono un oscuro segreto ed entrambi vorrebbero che continuasse a restare tale. Arrivata al capezzale di Christoph e compresa la situazione, Linda si fa ricevere dal giudice e gli spiega che suo fratello, se potesse esprimersi, sceglierebbe di farsi operare, non potendo sopportare di continuare a essere in equilibrio tra la vita e la morte. La donna è convincente: il giudice dà il suo consenso all’operazione, con grande disappunto di Annabelle.

forse nasce un amore Abbandonando per un attimo la drammatica situazione di Christoph, scopriamo che il caschetto biondo e gli occhi azzurri di Linda hanno subito fatto colpo su qualcuno al Fürstenhof... André (Joachim Lätsch), lo chef dell’hotel con un debole per le belle donne, rimane immediatamente colpito da questa sconosciuta. E decide subito di stupirla nel modo che meglio conosce: prenderla per la gola. La invita, quindi, ad assaggiare la sua creazione più celebre, una versione personalizzata della “charlotte” (un delizioso dessert composto di crema e savoiardi). Effettivamente Linda sembra apprezzare... Che per la nuova arrivata e lo stagionato rubacuori sia in arrivo una storia d’amore? È ancora presto per dirlo, ma i segnali ci sono tutti.

Ora non ci resta che attendere. Sempre che tutto vada bene. Anche perché, quando Christoph si risveglierà dall’operazione cosa accadrà tra lui e la sorella? Metteranno una croce sul passato o continueranno a ignorarsi? Quel che è certo è che Linda resterà a lungo nella soap. E scopriremo presto se sarà anche per merito dello chef André.