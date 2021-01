“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: e il “portiere” si ritrova messo alla porta

22 Gennaio 2021 | 15:18 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 23 al 29 gennaio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"



Lo sanno bene i fan di Tempesta d’amore: il capo concierge del Fürstenhof è un elemento portante dell’hotel a cinque stelle più famoso della Baviera. Di questo, però, è naturalmente cosciente anche Ariane (Viola Wedekind). Così, essendosi posta come obiettivo la distruzione dell’hotel, la vendicativa nuova padrona decide che la sua prima mossa per rovinarne la reputazione sarà proprio quella di “eliminare” Alfons (Sepp Schauer). Per mettere in atto il suo piano, quindi, non esita a drogare il caffè dell’anziano dipendente, che comincia a barcollare come se fosse ubriaco. È lo stesso Werner (Dirk Galuba) a riaccompagnarlo in camera, ritenendo che abbia alzato troppo il gomito… Umiliato, il mattino dopo Alfons presenta le sue dimissioni e Ariane le accetta con soddisfazione. Ci sarebbe, certo, un preavviso di tre mesi da rispettare, ma la dark lady vuole interrompere immediatamente il rapporto di lavoro. Così cancella il preavviso e organizza invece una festa d’addio per il vecchio Sonnbichler, facendogli recapitare da Bela (Franz-Xaver Zeller) una cesta di omaggi gastronomici. Alfons, stupito e impotente, lascia dunque il posto di lavoro e la sua adorata livrea.



A lei non rinuncio

Eva è sparita nel nulla con Emilio e Robert (Lorenzo Patanè), che pure non ha rinunciato a cercarli, vorrebbe continuare a vivere. Il rapporto con Vanessa (Jeannine Gaspár) si fa sempre più stretto e la giovane schermitrice, sempre più attratta da lui, finisce per sedurlo. Werner (Dirk Galuba) si accorge che tra i due c’è del tenero e rimprovera il figlio, perché ritiene che Vanessa sia troppo giovane per lui. Ma Robert non pare disposto a rinunciare a lei.