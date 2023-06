“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: e ora Cornelia, ti prego, dimmi di sì

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 1° al 7 luglio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 1° al 7 luglio

Un po’ rocambolesca: definiamo così la proposta di matrimonio che Robert (Lorenzo Patanè) fa a Cornelia (Deborah Müller). Del resto, nella loro love story non c’è stato nulla di semplice. Naturalmente il pensiero va subito alla separazione forzata causata dagli intrighi di Ariane (Viola Wedekind), che aveva fatto credere loro di essere fratellastri, per separarli e poter sedurre Robert (riuscendoci, per altro…). Ora, però, Ariane è in carcere e il peggio è alle spalle. O quasi. La povera Cornelia, infatti, ha ancora incubi in cui Robert e Ariane stanno insieme. Ed è anche per questo che il giovane Saalfeld decide di non aspettare altre tempo: vuole, così, chiederle di sposarlo. Tutto dev’essere perfetto, con tanto di carrozza trainata da cavalli che li porterà in una baita in mezzo al bosco, romanticamente addobbata… Ma, nell’ordine: i cavalli si imbizzarriscono; Robert rimane bloccato sulla carrozza; Cornelia resta sola in mezzo alla neve, incontra un branco di cinghiali e, terrorizzata, si rifugia su un albero… Ed è proprio lì che finalmente la ritrova Robert che, senza aspettare di giungere alla baita, la chiede in moglie sul posto, al limitare del bosco. Che cosa c’è di più romantico? Cornelia, ovviamente, gli risponde di sì.

Notte di passione

Cos’ha in mente Yvonne (Tanja Lanäus)? Da quando è arrivata al Fürstenhof, dopo qualche indecisione iniziale su chi conquistare, la mamma di Josie (Lena Conzendorf) ha deciso di “puntare” su Christoph (Dieter Bach), vecchia volpe e affascinante dongiovanni con il portafogli pieno di carte di credito. L’albergatore la invita a una festa, le regala perfino un abito nuovo, degli orecchini, e… E la serata finisce inevitabilmente in camera da letto.