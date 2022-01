“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: e se Erik avesse un piano tutto suo?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 gennaio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 22 al 28 gennaio

E se tutto l’amore e la dedizione che Erik (Sven Waasner) sta dimostrando nei confronti di Ariane (Viola Wedekind), soprattutto ora che è malata, nascondessero in realtà qualche secondo fine? Il sospetto prende corpo quando si viene a sapere che Erik, convinto che lei abbia pochi giorni di vita, le ha fatto una romantica dichiarazione d’amore, culminata in una proposta di matrimonio con tanto di anello. Ariane ormai è l’ombra della dark lady intrigante e assassina che ha lungamente terrorizzato la famiglia Saalfeld, e ha accettato commossa. Christoph (Dieter Bach) si rende subito conto che questo significa una cosa sola: nel momento in cui Erik si sposerà con Ariane, diventerà di fatto comproprietario delle sue quote del Fürstenhof, e sicuramente non accetterà di venderle ai Saalfeld, pensando che a breve le erediterà completamente. In più, Erik ha chiesto a Cornelius (Christoph Mory) una proroga prima di costituirsi: l’attesa dovrebbe durare finché Ariane sarà ancora viva… Cornelius vuole far cadere tutte le false accuse che lo hanno spinto a crearsi una nuova identità e soltanto la confessione di Erik è in grado di scagionarlo, quindi è “bloccato”. Ma che cos’ha davvero in mentre Erik?

Un ragazzo difficile

Arriva al Fürstenhof di soppiatto e comincia a rubacchiare qua e là, vestito da facchino… Il giovane sconosciuto, però, non inganna Robert (Lorenzo Patanè) che lo sorprende in camera sua. Cornelia (Deborah Müller) sopraggiunge e rimane senza parole: il ragazzo è Benni (Florian Burgkart), il suo figliolo irrequieto e ingestibile, che già tante preoccupazioni le ha dato. Robert decide di aiutarlo e lo prende a lavorare assieme a lui in cucina.