“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: è solo questione di stelle

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'11 al 17 giugno su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'11 al 17 giugno

Al Fürstenhof si lavora sodo per aumentare il numero di “stelle” che qualificano l’hotel. I Saalfeld al completo sono sotto pressione: Werner (Dirk Galuba), suo fratello André (Joachim Lätsch), lo chef, e suo figlio Robert (Lorenzo Patanè) provano nuove ricette per esaltare il ristorante… Ma non basta! Robert, allora, va da Ariane (Viola Wedekind) con una proposta di finanziamento che li aiuterebbe a far entrare il Fürstenhof tra i 500 migliori hotel del mondo. La prima reazione della signora è negativa, pur rimanendo aperta la possibilità di puntare sulle scuderie d’eccellenza per i cavalli lipizzani. Robert quindi non demorde e il giorno dopo si rifà sotto cercando di blandirla: si dice convinto che lei in fondo non sia la dark lady che vuol far credere di essere… Risultato? Ariane, colpita da queste parole, si ritrova a sognare di baciare Robert con passione.