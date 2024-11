“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: e una notte, dal nulla, spunta Otto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 novembre su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 18 al 22 novembre

Tempo di arrivi al Fürstenhof. Dopo la comparsa di Julian (Tim Borys) e Imani (Belina Mohamed-Ali), che già hanno innescato nuove tempeste d’amore, adesso è la volta di Otto (Maurice Lattke). Con quell’aria vagabonda e un po’ losca che ha, una notte il giovane si materializza dal nulla davanti a Greta (Laura Osswald) facendola sussultare. Appare subito evidente che Otto è al corrente di fatti che Greta vorrebbe rimanessero sepolti nel passato. Affinché questo accada, la chef è disposta a pagare. E infatti accetta di liquidare il silenzio di Otto con cinquemila euro e gli consente di dormire nascosto nelle scuderie. Con fermezza, però, gli dice anche che questa sarà l’ultima volta. E capiamo così che il ricatto ai suoi danni va avanti da tempo. Contrariamente alle aspettative di Greta, però, Otto resterà al Fürstenhof. Ma l’amore è in agguato anche per un furfante come lui!