“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: ebbene sì… siamo fidanzati

Le anticipazioni della settimana dal 13 al 19 maggio







Le anticipazioni della settimana dal 13 al 19 maggio

La commedia degli equivoci tra Josie (Lena Cozendorf) e Paul (Sandro Kirtzel) non sembra aver fine e i rapporti tra i due si fanno sempre più intricati. Pur continuando la relazione con Constanze (Sophia Schiller), non riesce a stare lontano da Josie, alla quale è tuttavia convinto di essere legato solo da una profonda amicizia. Josie, dal canto suo, è perfettamente cosciente di essere innamorata di Paul, ma ha paura di essere respinta e di non avere chance contro l’inarrivabile Constanze. Quest’ultima però ha capito benissimo che l’impacciata Josie si è inventata un fidanzato che non esiste e lo rivela a Paul, dicendosi convinta che la bionda pasticciera sia in realtà innamorata di lui. Stanco delle continue provocazioni della fidanzata, Paul chiede a bruciapelo a Josie di dirgli la verità. Lei ammette di non avere nessun fidanzato segreto, però vedendo Gerry (Johannes Huth) passare di lì, confessa che è lui il suo vero fidanzato. Gerry sulle prime sembra rifiutarsi di mentire, ma poi cambia idea e le regge il gioco, riempiendola di moine proprio davanti a Paul. E lui, che per la prima volta vede Josie con un altro uomo, si sente a disagio. Sarà una questione di gelosia?

Trappola diabolica

Non c’è una scuola che insegni a diventare dark lady, ma se ci fosse, Ariane (Viola Wedekind) ne sarebbe la preside. Dopo aver raggirato quasi tutti gli uomini del Fürstenhof ed essere arrivata a un passo da sposare Robert Saalfeld (Lorenzo Patanè), si ritrova sola e accusata di tentato omicidio. Le serve urgentemente un alleato e la sua scelta cade sull’ex amante Erik (Sven Waasner). Gli rivela di averlo sempre amato e lui, ovviamente, ci ricasca.