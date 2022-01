“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: ecco la verità su Lars e Cornelius

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 gennaio al 4 febbraio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio

Quando si tratta di donne, puntualmente quel vecchio volpone di Christoph (Dieter Bach) abbassa la guardia. Lui, che di solito è diffidente in modo maniacale, si fida sempre delle spiegazioni della donna di cui è innamorato, anche quando siano improbabili (il che accade spesso…). Così, dopo avere osservato per settimane lo strano comportamento di Selina (Katja Rosin) insieme a Lars (Christoph Mory) ed essersi insospettito per la loro evidente complicità, decide che ci deve essere sotto qualcosa. Selina non è il tipo di donna che giochi a fare la seduttrice o che si lasci sedurre dal primo che capita. Infine ha una folgorazione quando sorprende Selina e Lars con Maja (Christina Arends), mentre parlano dimostrando grande confidenza reciproca. Dopo aver scassinato l’armadietto del barman, trova la spiegazione a tutti i suoi dubbi: Lars è in realtà Cornelius e questo spiega tutto! Con i documenti in mano Christoph si precipita da Selina e la mette di fronte all’evidenza. Ormai lei non può più negare, dunque ammette che quella è la verità, ma aggiunge di non avergliela potuta rivelare perché la posta in gioco è molto alta. Quindi, dopo aver giurato a Christoph di amare solo lui, gli racconta tutto.

Questo Benni è geniale

Appena rientrato al Fürstenhof dopo il suo “tour” sulle Alpi, André (Joachim Lätsch) si ritrova in cucina il nuovo apprendista Benni (Florian Burgkart). Il figlio di Cornelia (Deborah Müller) è così indisciplinato e testardo, che Robert (Lorenzo Patanè) lo licenzia. Però non solo ha talento: ha il tocco di genialità del vero chef. È lo stesso André a doverlo ammettere, e il ragazzo viene riammesso in cucina.