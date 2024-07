“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Eleni scopre il suo vero padre

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 19 luglio su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Le anticipazioni della settimana dal 15 al 19 luglio

Da qualche tempo i rapporti tra Eleni (Dorothée Neff) e Christoph (Dieter Bach) si stanno normalizzando. La giovane Schwarzbach ancora non è convinta che Saalfeld sia una brava persona, ma comincia a vederne lati positivi. La madre Alexandra (Daniela Kiefer) sente che è il momento di dirle la verità su suo padre. Così, approfittando di un equivoco su una vacanza del passato a Formentera, quella in cui Eleni sarebbe stata concepita, le rivela che la fece con Christoph e non con Markus (Timo Ben Schöfer). Eleni rimane di stucco e dichiara che per lei “papà” sarà sempre e solo Markus. Poi se ne va, lasciando la madre a riflettere su quello che potrebbe accadere da adesso in poi.