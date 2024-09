“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Erik si traveste da star del cinema

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 20 settembre su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 13 al 20 settembre

Erik (Sven Waasner) sta tentando di sedurre la bella Ulrike (Genoveva Mayer), aiutato nell’impresa dalla compagna Yvonne (Tanja Lanäus). Travolta dai debiti, infatti, la coppia ha deciso che la sua ultima speranza sono i centomila euro che, in caso di successo, il marito di Ulrike ha promesso a Erik. Per conquistare Ulrike, Erik decide di sfruttare la sua somiglianza con Gustav, un ex compagno di scuola di Ulrike, diventato stella del cinema in India col nome d’arte di Ajay Kahn. Ulrike è sempre stata segretamente innamorata di lui, così Erik si allontana dal Fürstenhof per ripresentarsi trasformato in da Gustav/Ajay: si taglia barba e baffi, si tinge i capelli, mette lenti a contatto colorate… Accolto in hotel con gli onori destinati ai vip, questo Erik travestito da Ajay sembra far presa su Ulrike. Ma anche questa mascherata finirà male. Per colpa di un piatto particolarmente piccante.