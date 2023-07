“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: esplode la verità sul passato di Paul

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 14 luglio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'8 al 14 luglio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Da troppo tempo, ormai, Paul (Sandro Kirtzel) è come una bomba sul punto di esplodere. Soffre di continui attacchi di panico dovuti alla consapevolezza di aver causato (quando era bambino e comunque del tutto involontariamente) la morte di Manuela, sorella di Henning (Matthias Zera) e cugina di Constanze (Sophia Schiller). Paul vorrebbe confessare quello che è successo, ma teme di mettere nei guai sua nonna, che è sempre stata al corrente di tutto. Ci pensa il caso a decidere per lui: mentre Josie (Lena Conzendorf) sta parlando con Christoph (Dieter Bach) del segreto di Paul, Henning, non visto, ascolta la conversazione e scopre la verità. Sconvolto, il giovane affronta Paul e, dopo averlo accusato di essere un assassino e un bugiardo, pretende di sapere per filo e per segno come sono andati i fatti che hanno portato alla morte di Manuela. Paul è pietrificato e non riesce a rispondere. Più tardi, però, trova il coraggio di confessare la propria colpa anche a Constanze. La fidanzata è sotto choc per la notizia, ma cerca di trovare attenuanti per Paul: era solo un bambino di 10 anni e il reato ormai è prescritto. Henning, però, non ci sta ed è deciso a rivelare tutto ai suoi genitori.

Cosa nasconde Bettina?

Non c’è come farsi desiderare per conquistare un uomo. E Bettina Schönefeld (Natalie Hünig), grande fan di André (Joachim Lätsch), riesce a far perdere la testa allo chef del Fürstenhof dopo aver intrattenuto con lui un rapporto epistolare ed essersi finalmente fatta conoscere di persona. Ma se André è entusiasta di Bettina, non altrettanto si può dire di Rosalie (Natalie Alison), cara amica del cuoco, che ha tutte le ragioni di dubitare di Bettina.