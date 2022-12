“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: finalmente all’altare

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 9 dicembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 3 al 9 dicembre

Una grande certezza in Tempesta d’amore c’è: nel rigoroso rispetto del titolo, l’amore trionfa sempre. Non importa quanti ostacoli, inganni orditi da aspiranti amanti gelosi o interferenze di ex fidanzati delusi ci siano stati, perché tutto finisce col sospirato “sì”. Non poteva andare altrimenti per Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber), protagonisti “uscenti” della soap tedesca. Vediamo, dunque, di sapere di più sul loro matrimonio.

Conoscendone l’animo “bucolico”, cosa può esserci di più romantico di una cerimonia che si svolge sotto l’albero “porta fortuna” della coppia? Selina (Katja Rosin), la mamma della sposa, avrebbe voluto un grande ricevimento nella lussuosa tenuta di famiglia dei Von Thalheim, ma Maja l’ha convinta che il futuro marito guardaboschi si sarebbe trovato a disagio. Molto meglio, allora, essere circondati dalla natura, e da pochi parenti e amici. Per questa occasione al Fürstenhof torna Cornelius (Christoph Mory), il padre di Maja, e, complice l’atmosfera romantica, c’è un importante riavvicinamento tra lui e Selina: un bacio imprevisto che potrebbe preludere a un ritorno di fiamma. Maja è radiosa in abito bianco con corpetto di pizzo, corto davanti e lungo dietro, e bellissimo strascico; la madre le ha prestato un prezioso paio di orecchini di famiglia, mentre Florian ha ricevuto da Erik (Sven Waasner) i gemelli appartenuti al bisnonno. Il bouquet non può che essere una composizione di fiori di campo. Tutto sembrerebbe andare alla perfezione…

Peccato che Erik, incaricato di portare le fedi in veste di testimone dello sposo, per un intoppo indossi una giacca non sua e, al momento dello scambio degli anelli, si renda conto di non averli in tasca. Mentre il povero Gerry (Johannes Huth) viene spedito a recuperarli, per non interrompere la cerimonia Cornelius e Shirin (Merve Çakir) mettono a disposizione i loro anelli affinché l’officiante possa dichiarare la coppia marito e moglie. Tutti sono felici. O quasi. Al ricevimento Robert (Lorenzo Patanè) e Cornelia (Deborah Müller) ballano insieme per l’ultima volta: sanno che non potranno mai più stare insieme, perché sono fratello e sorella. In realtà sono stati ingannati da Ariane (Viola Wedekind) che ora si gode il suo trionfo, visto che ha sedotto il giovane Saalfeld. Gli sposi trascorrono una notte romantica e poi cominciano a organizzare la partenza: Florian sarà il responsabile di un grande parco in California ed entrambi lasceranno il Fürstenhof. Per sempre? Chi può dirlo…

E Josie sogna Paul

Josie (Lena Conzendorf) guarda trasognata Paul (Sandro Kirtzel) che le regala dei fiori per ringraziarla di averlo aiutato con un pacco da recapitare. Lei è perdutamente innamorata di lui, ma il direttore amministrativo del Fürstenhof ha occhi solo per Constanze (Sophia Schiller), che lo invita a farle da cavaliere al matrimonio. Sarà Josie ad aggiudicarsi il bouquet lanciato dalla sposa, ma le toccherà di vedere l’uomo che ama ballare con un’altra.