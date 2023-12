“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: finalmente cala il sipario sulla dark lady Ariane

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 dicembre al 5 gennaio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio

Il momento più temuto da Ariane (Viola Wedekind) è arrivato: si apre il processo a suo carico. Su di lei pendono accuse pesantissime: tentato omicidio plurimo, tentata strage (voleva far saltare in aria la spa dell’hotel!)… Accuse che potrebbero essere “giustificate” solo da un’infermità mentale dell’imputata, parziale o totale. Ed è su questo che scommette Ariane per evitare il carcere e cavarsela con il soggiorno forzato in una clinica psichiatrica, da cui peraltro sarebbe certa di riuscire a fuggire. Inizialmente la giudice sembra propensa ad accordarle il “vizio di mente”, ma l’avvocato di Ariane ascolta, non visto, Christoph (Dieter Bach) dichiarare che pur di farla finire in galera, è disposto a subire lui stesso un processo ammettendo di averla drogata in passato per farla apparire “pazza”, cosa di cui Erik (Sven Waasner), all’epoca fidanzato con Ariane, è al corrente. Potrebbe dichiararlo in tribunale spiegando che la donna era cosciente di ciò che faceva e le sue malefatte erano solo frutto di un odio sconfinato nei confronti di Christoph. Ariane non può rischiare di finire in galera e, impadronitasi del telefono del suo avvocato, contatta uno dei suoi uomini di fiducia che, poco dopo, vedremo rapire Josie (Lena Conzendorf) e rinchiuderla in un capanno nel bosco. In tribunale, Erik sta per testimoniare quando riceve una chiamata da Josie: è il suo rapitore che gli ordina di fare quello che dice Ariane. Erik è terrorizzato. L’ultimo dei suoi pensieri è testimoniare contro Ariane. L’udienza intanto viene rinviata all’indomani perché Constanze (Sophia Schiller), sui banchi dell’accusa in veste di avvocato di parte civile, convince la giudice che potrebbero esserci nuove prove.

Sarà proprio Constanze ad aiutare Paul (Sandro Kirtzel) a liberare Josie mettendo fuori combattimento il sequestratore. Un gesto di altruismo che finirà per riavvicinare per l’ennesima volta Paul e Constanze. Ma quel che più conta, ora che Josie è salva, è che Erik può finalmente raccontare la verità su Ariane. Le parole dell’uomo calano come un macigno in aula e convincono la giudice che l’imputata non è pazza. Per tutti i suoi crimini, con l’aggiunta del recente rapimento di Josie, Ariane verrà condannata all’ergastolo. Il sipario cala sul volto distrutto e sconfitto della dark lady, mentre per lei si aprono le porte del carcere. A vita. E dopo oltre 500 puntate, Ariane Kalenberg esce di scena. Chi occuperà ora il trono della “regina cattiva” nei saloni dell’hotel più lussuoso di Baviera? Lo sapremo presto!