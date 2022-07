“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: finalmente Maja si lascia andare

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 22 luglio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 16 al 22 luglio

Gli amori, quelli veri, non finiscono mai. E, prima o poi, gli innamorati sono destinati a ritrovarsi. Maja (Christina Arends) è fidanzata con Hannes (Pablo Konrad), sua antica fiamma, ritornato al Fürstenhof per riconquistarla. Hannes è ricco e con i suoi soldi sta finanziando le ricerche del dottor Berthold per trovare una cura che salvi la vita a Florian (Arne Löber), l’uomo che in fondo Maja sa di amare davvero, ma è anche grata a Hannes per quello che sta facendo. E sebbene le affinità con Florian emergano con sempre maggiore prepotenza, la giovane non si decide a dar retta al suo cuore. Oltretutto Hannes la riempie di attenzioni e non perde occasione per dirle quanto la ami. Ma quando lei trova casualmente la lista dei desideri di Florian, ormai malato terminale, con scritto “Baciare un’ultima volta Maja”, qualcosa si sblocca dentro di lei: dopo aver partecipato alla festa di compleanno organizzata in onore di Erik (Sven Waasner), lei e Florian si ritrovano soli, nel bosco, davanti al “loro” albero. E si baciano con grande passione. Maja non ha più dubbi, vuole stare con Florian e glielo dice. Lui è commosso, ma il pensiero della sua malattia lo attanaglia.

Un amore in pericolo

L’amore tra Robert (Lorenzo Patané) e Cornelia (Deborah Müller) sembra per il momento arginare le subdole manovre di Ariane (Viola Wedekind). La dark lady si è ripromessa di separare la coppia, avvalendosi della collaborazione di Patrick (Peter Schorn), l’ex di Cornelia, per poter sedurre Robert. Finora è riuscita soltanto a creare un po’ di maretta tra i due innamorati. Ma Ariane si appresta a sferrare la stoccata finale.