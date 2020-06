“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: finalmente sposi

27 Giugno 2020 | 10:25 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 29 giugno al 3 luglio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"



Dopo mille vicissitudini a volte drammatiche e a volte tragicomiche, anche per Jessica (Isabell Ege) c’è un lieto fine. Il suo promesso sposo Henry (Patrick Dollmann) è un vero principe: affascinante, impegnato nel suo lavoro di veterinario, di buona famiglia, ha tutto per essere considerato un buon partito. Non fosse per quella madre ficcanaso che gli ha già mandato a monte più di una relazione e che stava per fare lo stesso anche con Jessica. Ora, saputo che il figlio sta per sposarsi, la signora Marianne (Bettina Redlich) arriva al Fürstenhof cercando di scusarsi per il passato. Intenerita, Jessica convince Henry a invitarla al matrimonio e… E si ritrova con la suocera che mette becco in tutto, dall’abito da sposa al ricevimento. Alla fine però, grazie a Jessica, tra madre e figlio torna il sereno. Il matrimonio rischia comunque di andare a monte per colpa della solita Annabelle (Jenny Löffler) che rovina l’abito nuziale. Ma Jessica decide che ciò che conta è dire “sì” a Henry, non importa se con un vestito “mutilato”. Dopo la cerimonia la coppia si regala una meravigliosa prima notte di nozze prima di partire per Monaco di Baviera.

Linda, ripensaci!

Dirk (Markus Pfeiffer) è arrivato al Fürstenhof con lo scopo di riconquistare sua moglie Linda (Julia Grimpe) e non demorde. Dopo averle inviato l’ennesimo mazzo di fiori, la invita a cena e a sorpresa la bacia. Lei, che pure non lo ha incoraggiato, non si sottrae al bacio e questo la turba, così come la scuote la domanda di Dirk: «Sei sicura di volere che tutto finisca tra noi?». L’uomo ha toccato nel segno, anche se Linda non vorrebbe ricadere nella sua rete.