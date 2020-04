“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: finalmente sposi

03 Aprile 2020 | 14:25 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 6 al 10 aprile

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"



Un matrimonio organizzato in pochi giorni, grazie all’impegno di parenti e amici, si trasforma in una cerimonia indimenticabile, regalando a Denise (Helen Barke) e Joshua (Julian Schneider) il più romantico dei sogni. La sposa risplende al braccio di papà Christoph (Dieter Bach) mentre risuonano le note di La vie en rose nel giardino del Fürstenhof. La cerimonia si svolge all’aperto, con Paul (Sandro Kirtzel) a fare da testimone allo sposo e Viktor (Sebastian Fischer), tornato apposta, a farlo per la sorella. Se la cornice è da film, ancora di più lo è l’inaspettato regalo che i due sposi riceveranno da papà Christoph e nonno Werner (Dirk Galuba), che sembrano aver sotterrato l’ascia di guerra. Terminata la cerimonia, Denise e Joshua si tuffano felici nel lago per poi tornare alla festa fradici e innamorati. Ma le emozioni non sono finite. Il giorno dopo l’evento, infatti, Denise scoprirà di avere un altro fratello (ne parliamo nel box sotto, ndr). E dopo le nozze, com’è nella tradizione di Tempesta d’amore, i due protagonisti partiranno per la loro nuova vita insieme, segnando così anche la fine di questa stagione della soap.

Il gemello ritrovato

La gioia delle nozze è arricchita da un colpo di scena: al Fürstenhof arriva Tim Degen (Florian Frowein), il gemello “perduto” di Boris (impersonato dallo stesso attore). Come abbiamo raccontato la settimana scorsa, la storia di Tim è stata ricostruita da un investigatore incaricato da Christoph e Linda (Julia Grimpe). Se Christoph non crede ai suoi occhi, lo choc è ancora più grande per i due ragazzi. Sulle prime si evitano, poi decidono di provare a conoscersi meglio.