“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: finiamola qui, Erik. Amichevolmente

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 21 aprile su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50)







Le anticipazioni della settimana dal 15 al 21 aprile

Non c’è dubbio: la relazione con Erik (Sven Waasner) s’è rivelata un toccasana per la sfortunata Cornelia (Deborah Müller). Reduce dalla relazione con Robert (Lorenzo Patanè), interrotta dopo aver abboccato all’abile menzogna di Ariane (Viola Wedekind) che ha fatto credere loro di essere fratellastri, la Holle ha trovato conforto e serenità tra le braccia di Erik. È altrettanto vero, però, che (nonostante la mossa a sorpresa di Ariane, che sta facendo credere a Robert di essere incinta) l’amore tra il giovane Saalfeld e la “sorellastra” non è mai venuto meno. Lo confessa lui stesso ad Ariane, dicendole che farà il suo dovere di padre, ma non smetterà mai di amare Cornelia. E infatti, quando Robert e Cornelia si ritrovano da soli, cedono un’altra volta alla passione e si baciano: il sentimento che li lega è più forte di tutto. Quando la Holle rivela a Erik ciò che è accaduto, lui è così sconvolto da cedere alle lusinghe della sua ex Yvonne (Tanja Lanäus) e lasciarsi sedurre. Quando Cornelia lo scopre gli dice che tra loro è finita: se entrambi non sono in grado di resistere all’attrazione per i rispettivi ex, vuol dire che il loro legame non è così forte. Meglio chiuderla così, amichevolmente.

Risentimenti e segreti

Tra la gelosia per Josie (Lena Conzendorf), che passa troppo tempo con Paul (Sandro Kirtzel), e la consapevolezza di non essere stata accettata dalla nonna di lui, Anna (Christiane Blumhoff), Constanze (Sophia Schiller) è sempre di malumore. Paul la ama, ma non sa come comportarsi con lei perché ha scoperto, attraverso l’ipnosi, di avere involontariamente provocato la morte della cuginetta di Constanze quando era bambino e non sa se dirglielo.