“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: fiori d’arancio per la dolce Tina

20 Dicembre 2019 | 14:00 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 21 al 27 dicembre

Un super matrimonio, indimenticabile ed emozionante, di quelli che Tempesta d’amore riserva soltanto ai suoi grandi protagonisti: le nozze tra Tina (Christin Balogh) e Ragnar Sigurdsson (Jeroen Engelsman) sono il perfetto regalo di Natale da godersi in famiglia sotto l’albero. Tina è uno dei personaggi più amati del Fürstenhof. Cuoca dolcissima e (finora) sfortunata in amore dell’hotel stellato più famoso della tv, da sei anni è interpretata da Christin Balogh, che così ha commentato le “nozze”: «Sono stati due giorni di riprese assolutamente magici. Tutti hanno dato il massimo e lo si percepiva ogni istante. Io ero raggiante. Abbiamo riso, ballato e pianto, quasi come a un vero matrimonio!».

Il giorno del “sì” sarà indimenticabile per Tina. Si apre con una serie di contrattempi, che in realtà sono abilmente orchestrati dagli amici per dare gli ultimi ritocchi alla location del matrimonio. Dopo aver collezionato amori sbagliati, impossibili e tragici (come quello per David, il padre del piccolo Tom), la tenera chef sembra aver trovato finalmente l’uomo della sua vita nell’imprenditore islandese Sigurdsson, che la porterà, con il bambino, a vivere nel suo Paese.

Questa è l’unica nota di tristezza: terminata la cerimonia, Tina dà l’addio al Fürstenhof e alla sua amata cucina, e i fan di Tempesta d’amore dovranno rassegnarsi a perdere una beniamina… Ma non è detto che sia per sempre! Nelle soap colpi di scena e inaspettati ritorni sono all’ordine del giorno. E infatti per queste nozze riappare in hotel un altro amatissimo personaggio della soap, l’ex personal trainer Nils Hienemann (Florian Stadler), in passato protagonista di una poco convinta love story proprio con Tina. È stato invitato al matrimonio con Désirée (Louisa Von Spies), zia paterna di Tom.

I due non sono ancora fidanzati ufficialmente, e Nils approfitta dell’atmosfera romantica delle nozze per fare a Désirée la fatidica proposta. Proposta che arriva subito dopo che la ragazza ha acchiappato l’ambito bouquet della sposa: altri fiori d’arancio in vista. Tina, intanto, dopo essersi commossa ascoltando Natascha (Melanie Wiegmann) cantare per lei e il neosposo, dopo aver tagliato un’originalissima torta a tre piani e brindato con parenti e amici e dopo aver ballato felice, si gode la prima notte di nozze con Ragnar. E pensare che, quando andavano a scuola insieme, lui la prendeva in giro! Quanto è giusto quel che dice il proverbio: “Chi disprezza, compra”.