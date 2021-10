“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Florian attacca, ma Erik si difende bene

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 29 ottobre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 23 al 29 ottobre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Tira una brutta aria tra i due fratelli Vogt, dopo che Cornelius (Christoph Mory) ha svelato la sua identità a Florian (Arne Löber). La giovane guardia forestale ha finalmente capito le reticenze di Maja (Christina Arends), che voleva solo proteggere suo padre Cornelius, assunto al Fürstenhof il sotto falso nome di Lars. Ciò che sconvolge di più Florian, però, è che Erik (Sven Waasner) fosse al corrente di questo segreto e lo sfruttasse per ricattare Maja. I due fratelli finiscono così per venire alle mani ed è soltanto grazie a Maja se la zuffa non ha conseguenze più serie. Florian non riesce a credere che Erik possa essere implicato nella truffa finanziaria che, tempo prima, ha costretto Cornelius a fingersi morto per evitare di finire ingiustamente in prigione… E infatti Erik sfrutta la sua grande abilità nel “rigirare le frittate” per convincere il fratello della sua buona fede. È vero, dice, che si è comportato male con Maja, però non c’entra nulla con la frode di cui è rimasto vittima Cornelius… E finisce addirittura per convincere Florian che l’unico ad avere avuto fino a questo momento un comportamento sospetto, è proprio Cornelius!

Voglia di nozze... o no

Cosa non fa la vista di un anello a una donna innamorata! Cornelia (Deborah Müller) sorprende Robert (Lorenzo Patanè) con un anello tra le mani e si convince che voglia chiederle di sposarla. Purtroppo il gioiello è stato dimenticato da una cliente… Come se non bastasse, Robert non è pronto per un nuovo matrimonio e lo dice apertamente a Cornelia. Negli ultimi tempi non fa altro che pensare alle sue due mogli precedenti, Miriam ed Eva.