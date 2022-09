“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Florian e Maja, finalmente insieme

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'1 al 7 ottobre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'1 al 7 ottobre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Che l’estenuante tira e molla tra Florian (Arne Löber) e Maja (Christina Arends) sia arrivato al capolinea? La valanga di equivoci, frasi non dette, segreti celati, sta finalmente lasciando il posto a quella verità che entrambi non vedono l’ora di ammettere: loro due si amano e vogliono stare insieme. Affinché questo accada, però, c’è qualcuno che si deve fare da parte. Florian aveva promesso a Hannes (Pablo Konrad) due settimane per cercare di conquistare Maja: in caso di insuccesso, lui si sarebbe tirato indietro, rinunciando a lei per sempre. E poi c’è Constanze (Sophia Schiller), che si è innamorata di Florian, ma lui non l’ha mai davvero corrisposta. Entrambi i due innamorati “mancati” finiscono per capire che non hanno chance e, da adesso in poi, ci saranno solo Florian (che oltretutto è guarito) e Maja. Il guardaboschi aveva vagheggiato di partire per la Nuova Zelanda, ma i begli occhi di Maja gli fanno cambiare idea. I due giovani si ritrovano l’uno nelle braccia dell’altra a confessarsi ancora una volta il loro amore, baciandosi con passione. Senza più riserve, finalmente possono pensare al loro futuro. Insieme.

Nella tela di Ariane

Rimasta vittima di un incidente con la moto, Cornelia (Deborah Müller) viene soccorsa, controvoglia, da Ariane (Viola Wedekind). Portata in ospedale, la donna non ricorda nulla dell’incidente e Ariane cerca di convincere lei e Robert (Lorenzo Patanè) che Cornelia, in realtà, abbia cercato di suicidarsi, come lei stessa avrebbe confessato mentre stava riprendendo i sensi. Se così fosse, Cornelia avrebbe bisogno di essere ricoverata in psichiatria.