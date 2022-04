“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Florian e Maja uniti “per istinto”

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 22 aprile su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 16 al 22 aprile

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Quando si ha a che fare con questioni di sentimenti, non c’è nulla di più potente dell’istinto umano, e lo sviluppo della nostra vicenda lo dimostra ancora una volta. Benché Maja (Christina Arends) ora stia insieme a Hannes (Pablo Konrad), sotto sotto è ancora innamorata di Florian (Arne Löber), come lui lo è di lei. E infatti Florian istintivamente si ritrova angosciato per un piccolo episodio: inavvertitamente si rovescia un po’ d’acqua su un ritratto di Maja… Il guardaboschi prova subito a chiamare l’ex fidanzata, ma lei non risponde; allora chiede ad Hannes se sappia dov’è, e lui risponde che dovrebbe essere a Monaco. In realtà Maja è inciampata camminando nel bosco, è caduta ed è finita, priva di sensi, in un piccolo corso d’acqua. In sé sarebbe un piccolo incidente, se non fosse che una squadra di operai, lavorando più a monte, ha aperto una chiusa e il ruscello sta rapidamente diventando un torrente, nel quale la giovane rischia di morire annegata. Intanto Florian, guidato dal suo sesto senso, coinvolge Hannes (inizialmente molto scettico) nelle ricerche. Maja viene trovata un attimo prima che sia troppo tardi ed è portata a casa di Hannes, che si prende tutti i meriti del salvataggio.

Mi importa solo di te!

I mille impegni di Rosalie (Natalie Alison), divisa tra il lavoro al Caffé Liebling e il ruolo istituzionale di governatrice, rischiano di mettere in crisi il rapporto con l’amato Michael (Erich Altenkopf). Così indice una conferenza stampa e annuncia le dimissioni da governatrice perché, dice, tutte le illazioni su di lei si ripercuotono negativamente anche sull’uomo che le sta al fianco. Michael, sorpreso dal gesto di Rosalie, è commosso.