“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Florian scopre una verità inimmaginabile

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 22 ottobre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 16 al 22 ottobre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Per difendere il segreto di suo padre, Maja (Christina Arends) è arrivata a dire la bugia più difficile: sostiene di avere una relazione con Lars (Christoph Mory), il barman del Fürstenhof che invece è, appunto, suo babbo Cornelius che ha scelto di indagare “in incognito» per riabilitare il proprio nome infangato ingiustamente da criminali senza scrupoli. Questo flirt lascia l’amaro in bocca a diverse persone…Per prima a Selina (Katja Rosin), la madre di Maja, che ritiene eccessiva la differenza d’età tra i due. E poi certamente a Florian (Arne Löber), incredulo di come Maja si sia consolata così in fretta dopo aver chiuso con lui, e di come lo abbia fatto con un uomo che potrebbe essere suo padre! Così Maja si vede costretta a dire la verità proprio a Florian, per evitare di perderlo per sempre. Sulle prime il giovane non vuole crederle, allora Maja lo fa incontrare con Lars/Cornelius, che gli racconta tutta la verità e lo lascia di stucco. Superato lo stupore, il povero Florian deve però fare i conti anche con un’altra notizia sconvolgente: suo fratello Erik (Sven Waasner) potrebbe essere coinvolto nel complotto che ha rovinato il padre di Maja.

Brindiamo ai Saalfeld

Il contratto per la costruzione dell’hotel termale è stato sottoscritto anche da Christoph (Dieter Bach), che ora leva il calice con Robert (Lorenzo Patanè) e Werner (Dirk Galuba) per brindare alla famiglia Saalfeld e alla nuova impresa. Christoph, però, avrebbe fatto bene ad ascoltare la voce interiore che gli suggeriva di non firmare: Ariane (Viola Wedekind) ora è pronta a completare il suo piano e a rovinare tutti i Saalfeld.