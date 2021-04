“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Franzi e Tim non hanno più ostacoli

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 23 aprile su Rete 4 (da sab. a ven. alle ore 19.35) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 17 al 23 aprile

In fondo Franzi (Léa Wegmann) non aspettava altro che un pretesto per poter mandare all’aria il matrimonio con Steffen (Christopher Reinhardt) ed essere finalmente libera di amare Tim (Florian Frowein). Ma ciò che la convince a lasciare il suo promesso sposo senza provare alcun senso di colpa, è l’essere venuta a sapere (grazie a una conversazione ascoltata di nascosto…) che Steffen è responsabile di averla drogata, e dunque di avere alterato la sua personalità facendo sì che si scagliasse contro Tim con un bulldozer. Franzi non si era mai spiegata come avesse potuto comportarsi in questo modo, e ora ha l’occasione di capire. Steffen la implora di credergli quando le dice che lo ha fatto solo per non perderla. Franzi però è irremovibile, gli comunica che tra loro è finita e gli restituisce l’anello. La “parentesi Baumgartner”, che l’ha portata a un passo da sposare l’uomo sbagliato, è finita, insomma, e per la giovane è arrivato il momento di dichiarare tutto il suo amore al suo bel cavaliere. Franzi e Tim si baciano appassionatamente, dunque. E non è tutto! Tim, infatti, ha in serbo una sorpresa davvero molto romantica per Franzi. Per entrambi è davvero arrivato il tempo dell’amore.

Salvo, sì, ma smemorato

Che ci fa André (Joachim Lätsch) con una bella sconosciuta? Lei si chiama Leentje (Antje Mairich) ed è un’ex bagnina olandese in vacanza lungo il fiume dove anche lo chef stava trascorrendo una giornata in compagnia dei colleghi. Lasciata la comitiva dopo una discussione con Rosalie (Natalie Alison), André è caduto in acqua battendo la testa su un sasso, e Leentje lo ha salvato. Peccato che lui non ricordi più né il suo nome, né che cosa faccia nella vita.