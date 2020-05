“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Franzi, ecco chi è la tua rivale

30 Maggio 2020 | 10:20 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 1° al 5 giugno

Guarda chi si rivede! Anna Lena Class, che anni fa, per una manciata di puntate, aveva interpretato Lilly, fidanzata del popolarissimo fattorino Xaver, ritorna nel cast con un nuovo e inedito ruolo destinato a gettare ulteriore scompiglio nella sempre tempestosa soap bavarese. In queste puntate, infatti , si presenta al Fürstenhof nei panni della bella e seducente Nadja Holler. Franzi (Léa Wegmann) la vede per caso entrare nella hall, saltare al collo di Tim (Florian Frowein), baciarlo e dirgli che le è mancato tantissimo. A dire il vero, lui sta un po’ sulle sue, così la bella sconosciuta insiste e gli ricorda una proposta di matrimonio che Tim le avrebbe fatto tempo addietro. Franzi ne ha abbastanza: con l’animo in subbuglio se ne va dalla hall. Nadja confessa a Tim di avere sbagliato a non diventare sua moglie e di essere tornata per rimediare. Più tardi Tim riesce finalmente a intercettare Franzi e insiste per spiegarle chi sia davvero Nadja per lui, ma la giovane non ha nessuna intenzione di starlo a sentire. Intanto la nuova arrivata sta già affilando le armi: in fondo è arrivata all’hotel davvero per riprendersi Tim.

Stupiti e ammutoliti

Non è facile far ammutolire tre uomini di carattere come Robert (Lorenzo Patanè), Werner (Dirk Galuba) e Christoph (Dieter Bach), nonché Alfons (Sepp Schauer), il concierge abituato a vederne di tutti i colori. Eppure l’inaspettato ingresso di Annabelle (Jenny Löffler) al Fürstenhof lascia i quattro a bocca aperta. Davanti alle loro facce stupite, Annabelle annuncia di essere stata dimessa dalla clinica perché è guarita.