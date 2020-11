“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Franzi finisce tra le braccia di Steffen

27 Novembre 2020 | 14:42 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 28 novembre al 4 dicembre

Con Nadja (Anna Lena Class) fuori dai giochi, Tim (Florian Frowein) e Franzi (Léa Wegmann) avrebbero potuto essere finalmente felici insieme. Prima di morire, però, la dark lady ha instillato nel giovane Saalfeld il dubbio che Franzi l’abbia spinta di proposito provocando così la sua caduta fatale… Ed è proprio la mancanza di fiducia che spinge la bionda cameriera a chiudere per l’ennesima volta la storia d’amore con Tim e, di fatto, a finire tra le braccia di Steffen (Christopher Reinhardt). Steffen del resto non ha mai nascosto i suoi sentimenti per Franzi, mentre lei lo ha sempre tenuto un po’ a distanza, visto che il suo cuore batteva per Tim. Dopo quest’ennesima delusione, però, Franzi si lascia andare a un bacio appassionato con Steffen e finiscono per fare l’amore. Quando poi Steffen scopre per caso che gli ultimi istanti di vita di Nadja sono stati ripresi dal drone di Bela (Franz-Xaver Zeller), ed è chiaro che la donna è inciampata da sola, va da Tim e lo mette davanti alla verità: Franzi non c’entra nulla con la morte di Nadja e non credendole lui l’ha persa per sempre. Ora Franzi è sua e non c’è niente che lui possa fare.

Le trame di Ariane

Non è facile gabbare Christoph (Dieter Bach) negli affari, scaltro e senza scrupoli com’è. Quando s’innamora, però, abbassa pericolosamente la guardia… E infatti è così preso da Ariane (Viola Wedekind) che è pronto a coinvolgerla in un pericoloso giro di denaro e vendita di azioni del Fürstenhof. Quello che l’imprenditore non sa è che c’è proprio Ariane dietro alla misteriosa denuncia al fisco e che la donna ha in animo di rovinarlo. Quali segreti nasconde?