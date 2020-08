“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Franzi scopre Tim com Nadja

08 Agosto 2020 | 10:41 di Redazione Sorrisi

LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 10 AL 14 AGOSTO

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Nadja (Anna Lena Class) passa all'attacco: va in camera di Tim (Florian Frowein) e lo seduce. Dopo i primi baci però il ragazzo inizia a farsi degli scrupoli e le chiede di andarsene, ma in quel momento Franzi (Léa Wegmann) entra nella stanza e li sorprende insieme. Dopo Franzi dice a Tim di essere incompatibile con lui e di non insistere con la loro relazione. Intanto il risultato dell'autopsia si rivela inconsistente e Paul (Sandro Kirtzel) si infuria con Michael (Erich Altenkopf). Christoph (Dieter Bach) ricorda che quando era in coma, Annabelle (Jenny Löffler) gli aveva confessato la verità sull'avvelenamento. La vittima designata era Denise.