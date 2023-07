“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: furba e ingegnosa, Yvonne entra in azione

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 21 luglio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 15 al 21 luglio

Yvonne (Tanja Lanäus) ha travolto tutti con il suo ingresso in “stile ciclone” al Fürstenhof. A partire da Erik (Sven Waasner), il suo ex, che mai più si sarebbe aspettato di rivederla, e soprattutto da Josie (Lena Conzendorf), la figlia che avevano concepito insieme e di cui lui non sapeva di essere il padre. Ce ne sarebbe già d’avanzo, ma Yvonne ha un passato e un presente pieni di ombre e contraddistinti dai debiti e dalla perenne ricerca di un uomo che possa mantenerla. In hotel, dopo essere riuscita a farsi assumere come barista, mette gli occhi sul facoltoso e attraente Christoph (Dieter Bach) facendo di tutto per sedurlo. E ci riesce. Per l’albergatore si tratterebbe solo di un’avventura senza importanza, ma quando si ritrova a dover condurre una trattativa di lavoro con un omologo russo e per un contrattempo manca l’interprete, si fa avanti Yvonne, che, con maestria, aiuta Saalfeld a chiudere il contratto parlando in fluente russo. Christoph è ammirato dal suo talento e le fa avere un pagamento fuori busta per i servigi. Com’è prevedibile, i due finiranno nuovamente tra le lenzuola. Ma basterà questo exploit per conquistare Christoph?

Anton è mio figlio!

Vanessa (Jeannine Gàspar) rimane di stucco quando all’improvviso si ritrova di fronte una sconosciuta che millanta di essere Sina Gehrke (Mira Huber, 32 anni), la mamma di Anton. La giovane mostra i documenti per essere creduta, si dice pentita di avere abbandonato il piccolo in fasce, e ora dice che le manca e desidera tenerlo un po’ con sé. Vanessa è presa alla sprovvista, ma quando Max (Stefan Hartmann) la raggiunge, si rifiuta di consegnarle il bambino.