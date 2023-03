“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: galeotta fu la melissa

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 31 marzo su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Josie (Lena Conzendorf) è alla continua ricerca di ricette originali da sottoporre allo chef André (Jachim Lätsch), che non le risparmia critiche ma è pronto a lodarla quando crea qualcosa di speciale. Di solito Josie sperimenta i dolci prima su Paul (Sandro Kirtzel) di cui è innamorata, nonostante lui le abbia appena confidato di voler fare sul serio con Constanze (Sophia Schiller). L’ultima creazione di Josie è un dessert a base di albicocche e cioccolato, a cui, però, manca un tocco speciale… Così alla nostra pasticciera viene in mente di aggiungerci la melissa dorata, un’erba che cresce sulle montagne intorno al Fürstenhof. Paul si offre di accompagnarla nella ricerca e la giovane, al settimo cielo, porta con sé anche l’occorrente per un picnic. Tutto pare procedere senza intoppi. La melissa viene raccolta e i due ragazzi si godono il pranzo sul prato. Alla fine, però, si rendono conto che è troppo tardi per rientrare prima del buio, così decidono di pernottare in una baita, ma Paul non riesce a dirlo a Constanze perché il cellulare non ha campo. Josie, dunque, comincia a sognare ad occhi aperti e, mentre Paul le dorme accanto, gli si avvicina per baciarlo.

Nessuno batte Ariane

Un sicario spara a Robert (Lorenzo Patanè) e lo ferisce di striscio. È stato Christoph (Dieter Bach) a ordire il finto tentato omicidio per far ricadere la colpa su Ariane (Viola Wedekind), facendo rinvenire un falso testamento firmato da Robert, in cui lui le lascia tutte le proprie quote in caso di morte. Ariane viene arrestata, ma riesce a farsi scagionare grazie a un filmato delle telecamere di sicurezza del bosco, che lei stessa obbliga Gerry (Johannes Huth) a consegnare.