“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Gerry “sbanda” sulla pista del cuore

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 16 dicembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50)







Le anticipazioni della settimana dal 9 al 16 dicembre

Per Gerry (Johannes Huth) non esistono sfumature. In più, è un animo semplice e dunque non è capace di mentire. La sua relazione a distanza con Merle (Michaela Weingartner) è complicata e il giovane si sente sempre più attratto da Shirin (Merve Çakir) che, oltretutto, è stata il suo primo amore. Ma se prima era stata lei a respingerlo, adesso le cose stanno cambiando. Pur stando bene con il fidanzato Henning (Matthias Zera), Shirin si rende conto che la persona di cui è davvero innamorata è proprio Gerry. E tocca a uno sfortunato Henning assistere, non visto, al bacio appassionato tra Gerry e Shirin, che non ha problemi a confessargli di non amarlo più e di voler stare con Gerry. Quest’ultimo invece, pur provando sentimenti forti per Shirin ha paura di ferire Merle dicendole la verità. Mentre tutti lo consigliano di seguire il suo cuore. Compreso l’anziano Alfons (Sepp Schauer), che dopo un’appassionante gara di macchinine mette in guardia Gerry dicendogli che è inevitabile, in amore, che qualcuno soffra. Ma quando si trova improvvisamente davanti Merle, comparsa a sorpresa al Fürstenhof, Gerry non sa più cosa fare

Cos'hai fatto, André?

Povero André (Joachim Lätsch, 67 anni): ha sempre qualche zavorra che gli impedisce di essere uno dei migliori chef del mondo. I cronici problemi di donne e denaro mettono in luce i suoi lati peggiori. Così deve confessare a Werner (Dirk Galuba) e a Hildegard (Antje Hagen), che lo coglie praticamente con le mani nel sacco, di essere lui il ladro di cibo pregiato dalla dispensa del Fürstenhof. Ha rubato per cercare di ripagare i debiti che ha con Bettina.