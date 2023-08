“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Gerry sceglie il Fürstenhof

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 all'11 agosto su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 5 all'11 agosto

Quando Gerry (Johannes Huth) è arrivato al Fürstenhof nessuno avrebbe scommesso un soldo bucato su di lui, a partire da suo fratello Max (Stefan Harmann). E invece il ragazzo, anima semplice e sincera, incapace di mentire e generoso fino al midollo, è diventato il beniamino di tutti in poche settimane. Inizialmente Gerry si era innamorato di Shirin (Merve Çakir) che non gli aveva dato corda. Ora, però, dopo averlo visto amoreggiare con la bella Merle (Michaela Weingartner), Shirin si è ingelosita anche se cerca di non darlo a vedere. Per stare con Merle, Gerry arriva a decidere di lasciare il Fürstenhof e iniziare una nuova vita a Londra. All’indomani della festa di addio in suo onore, però, il ragazzo capisce che non può stare lontano da amici tanto sinceri e da suo fratello, così comunica a Merle che preferirebbe una relazione a distanza e la ragazza accetta. Quando Gerry torna con armi e bagagli in hotel, i primi a saperlo sono Max ed Erik (Sven Waasner) che con Gerry divide l’appartamento ed era molto triste di ritrovarsi da solo. Ma c’è qualcun altro che tira un sospiro di sollievo: Shirin! Ora è Merle che dovrebbe essere gelosa.

Ho paura di Ariane

Finirà mai l’incubo di Ariane (Viola Wedekind) per Robert (Lorenzo Patanè) e Cornelia (Deborah Müller)? Ora che è uscita di galera, perché non ci sono sufficienti prove a suo carico per il tentativo di omicidio dell’ex marito Karl, Ariane cerca di riallacciare i rapporti con Robert, e non perde occasione per spaventare Cornelia. Questa, esasperata, la stordisce con un taser. Per evitare che Ariane le faccia causa, Cornelia si dovrebbe scusare con lei. Ma...