“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: gli Schwarzbach vanno all’attacco

Le anticipazioni della settimana dal 2 all'8 marzo

Che cosa c’è davvero dietro all’acquisizione delle quote del Fürstenhof di Ariane (Viola Wedekind) da parte della società dei coniugi Schwarzbach? Nelle scorse puntate abbiamo avuto modo di conoscere Alexandra (Daniela Kiefer) e di capire che la donna esercita ancora un grande ascendente su Christoph (Dieter Bach). L’ex fidanzato, infatti, spera di essere stato perdonato per averla abbandonata tanti anni prima, solo per sposare una donna più ricca. Alexandra si mostra seducente con Christoph, ma è evidente a tutti (tranne che al diretto interessato) che sotto c’è qualcosa che non ha niente a che fare con l’amore. Lo scopriamo quando in hotel arriva Markus (Timo Ben Schöfer), il marito di Alexandra, e vengono svelati gli obiettivi della coppia: la loro idea di trasformare un’ala del Fürstenhof in appartamenti di lusso mira a “fare cassa”. Un investimento andato male, infatti, rischia di farli fallire e possono tornare in attivo solo con questa operazione. Operazione osteggiata, però, da Robert (Lorenzo Patanè) e da Werner (Dirk Galuba). Gli Schwarzbach, dunque, hanno bisogno di un alleato e Alexandra sa a chi rivolgersi: Christoph è l’uomo che fa al caso loro.

Addio Henning!

Henning (Matthias Zera) non sapeva che Constanze (Sophia Schiller) avesse messo un investigatore alle costole di Nina (Claudia Helene Hinterecker) e ne è amareggiato. I due giovani si riconciliano e Henning prende la sua decisione: darà le dimissioni da sommelier del Fürstenhof e andrà a lavorare nel vigneto di Nina. Constanze, rassegnata, decide di organizzare una festa d’addio per il cugino, si scusa con lui e lo lascia partire felice con Nina.