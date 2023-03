“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: guardati le spalle, Robert!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 24 marzo su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 18 al 24 marzo

Non è un periodo facile per Robert (Lorenzo Patanè), né sentimentalmente, né professionalmente. Il giovane Saalfeld, chef e azionista del Fürstenhof, si trova ad avere sempre più dubbi sulla relazione con Ariane (Viola Wedekind). Lui è il primo ad ammettere che la storia con la seducente e intrigante dark lady gli è servita e ancora gli serve per scacciare il pensiero di Cornelia (Deborah Müller), ormai legata a Erik (Sven Waasner)… Ma non è innamorato di lei! Come se non bastasse, poi, da Christoph (Dieter Bach) passando per suo padre Werner (Dirk Galuba), tutti non fanno che metterlo in guardia contro la perfidia di Ariane, dicendogli quanto sia interessata. Di ritorno dal suo viaggio, però, lei riesce nuovamente a far cadere nella sua rete Robert, che pure pareva deciso a lasciarla. D’altra parte nel frattempo Werner ha intestato al figlio tutte le sue quote dell’hotel e Ariane sa che se riesce a far capitolare l’amante e a farsi sposare, metterà le mani sulla maggioranza assoluta del Fürstenhof. Ma Christoph non ha intenzione di stare a guardare senza far nulla e organizza un finto attentato a Robert, di cui farà poi ricadere la colpa su Ariane. Il rischio di insuccesso, però, è molto alto.

Cenerentola al ballo

Henning (Matthias Zera) invita Shirin (Merve Çakir) al Grande Ballo per dimostrarle che non si vergogna delle sue umili origini. Non avendo l’abito adatto, Shirin prende il vestito di un’anonima cliente che l’aveva mandato a smacchiare, per riportarlo dopo la festa. Shirin sarà ammiratissima, ma il giorno dopo sul giornale locale spiccherà una foto di lei che danza con Henning indossando un abito non suo.