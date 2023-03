“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: i segreti di nonna Anna

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 1° al 7 aprile su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 1° al 7 aprile

Da qualche tempo Paul (Sandro Kirtzel) è inquieto. È così stressato che arriva a perdere i sensi quando Constanze (Sophia Schiller) gli rievoca un evento drammatico accaduto molti anni prima. La loro conversazione avviene nel giorno in cui ricorre l’anniversario della scomparsa di Manuela, la sorella di Henning (Matthias Zera) morta ragazzina in un incidente; ogni anno, dunque, Constanze ed Henning in questa data si ritrovano e ricordano Manuela. Al momento Constanze crede che Paul sia solo sotto pressione per il lavoro, ma i suoi attacchi di panico peggiorano. Soprattutto dopo l’arrivo di Anna (Christiane Blumhoff), la nonna del giovane. Anna trova subito molto simpatica Josie (Lena Conzendorf), ma si raggela quando viene presentata a Constanze e sente che di cognome fa Von Talheim. La signora spiega al nipote che quella famiglia di aristocratici snob le è sempre stata antipatica, ma Paul intuisce che sotto c’è qualcosa di più grave. Quando poi sente la nonna canticchiare una canzoncina che gli ricorda la sua infanzia, Paul ha una visione di se stesso al volante di un’auto. La cosa lo turba molto e decide di sottoporsi a una seduta di ipnosi per rievocare i ricordi sepolti.

Papà, te ne devi andare

Robert (Lorenzo Patanè) sa dal padre Werner (Dirk Galuba) che è stato Christoph (Dieter Bach) a organizzare l’attentato contro di lui. Werner spera che il figlio lo perdoni perché, pur a conoscenza delle intenzioni di Christoph, non l’ha fermato. Per essere perdonato è pronto ad accettare la relazione di Robert con Ariane (Viola Wedekind). Il figlio, però, lo spiazza: non essendo più un socio del Fürstenhof, deve lasciare subito l’appartamento che occupa in hotel.