“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: il colpevole sbagliato

30 Ottobre 2020 | 14:46 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 31 ottobre al 6 novembre

Sono passate ormai diverse settimane dall’aggressione a Dirk (Markus Pfeiffer). Lui sta lentamente recuperando le forze, ma nessuno ha ancora idea di chi sia l’autore del tentato omicidio. Gli improvvisati detective Paul (Sandro Kirtzel) e Tim (Florian Frowein) sembrano per un attimo credere che Nadja (Anna Lena Class) possa essere la colpevole, ma in assenza di un solido movente e con la commedia messa in scena dalla dark lady, che si finge dolce e devota al marito, i due finiscono per tornare a sospettare di Steffen (Christopher Reinhardt), anche perché viene a galla un’imbarazzante verità: tempo prima Dirk ha sedotto la sua fidanzata e per questo lui ha il dente avvelenato con il padre. La gelosia: quale movente migliore? Tim confida al padre i suoi sospetti e Christoph (Dieter Bach) chiama la polizia. Poco dopo, sotto lo sguardo esterrefatto di Franzi (Léa Wegmann), Steffen viene arrestato da due agenti e portato in centrale. Più tardi il giovane viene rilasciato, ma quando incrocia Paul nella hall del Fürstenhof lo aggredisce accusandolo di averlo denunciato ingiustamente.

Un bacio quasi rivelatore

Smascherato dal padre Christoph e dall’amico Paul, Tim (Florian Frowein, 32 anni) continua a fingersi Boris con tutti gli altri. Rischia però di bruciare la sua copertura quando si mette a disquisire di polo (argomento di cui Boris non sa nulla) con la moglie Nadja (Anna Lena Class, 38) che, di punto in bianco, convinta di trovarsi di fronte Tim, lo bacia sulla bocca. Il ragazzo allora si ritrae proclamando a gran voce di essere Boris (notoriamente gay) e Nadja, mortificata, si scusa.