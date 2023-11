“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: il cuore di Erik non può più tacere

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'11 al 17 novembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'11 al 17 novembre

Erik (Sven Waasner) e Yvonne (Tanja Lanäus) non perdono occasione per battibeccare su qualunque argomento. Perfino nel giorno in cui la loro figlia biologica Josie (Lena Conzendorf) deve sostenere un’importante esame come aiuto-cuoca, i due riescono a litigare su come organizzare la festa in suo onore. Va ricordato, però, che Erik ha scoperto che Josie era sua figlia solo di recente, ovvero dopo l’arrivo di Yvonne al Fürstenhof. Yvonne, infatti, glielo aveva tenuto nascosto per 25 anni. Ora Yvonne è legata a Christoph (Dieter Bach), ma c’è qualcosa che sembra spingerla verso Erik. E viceversa… Così, quando un incidente lascia Erik senza automobile, non solo sono costretti a condividere una bicicletta per tornare al Fürstenhof, ma succede anche qualche cosa. Yvonne pedala divertita, Erik sembra imbronciato e preoccupato di finire a gambe all’aria. Ma quando lei ferma la bici, lo butta letteralmente giù dal portapacchi e gli chiede che cos’abbia da continuare a lamentarsi, lui la guarda e, senza più riuscire a trattenersi, le dichiara di essersi innamorato di lei. Yvonne resta di stucco: i due, dopo essersi dati il cambio alla “guida”, si avviano meditabondi verso casa.

Josie è sotto esame

Mentre i suoi genitori sono impegnati a indagare i propri sentimenti, Josie (Lena Conzendorf) è impegnata nel difficile esame per diventare aiuto-cuoca. Assistita da André (Joachim Lätsch), storico chef stellato dell’hotel, la giovane mostra competenza, ma sembra un po’ nervosa. Un inaspettato messaggio di Paul (Sandro Kirtzel), però, le infonde coraggio e fiducia facendole completare il test con successo.